الفنانة مشاعل الشحي حامل في طفلها الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان أحمد خميس عن حمل زوجته الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي في طفلهما الأول، وذلك بعد مرور أكثر من عام على زواجهما.

خميس نشر صورة مع زوجته مشاعل وهما يستمتعان بنزهة خاصة، وكانا يرتديان معاطف شتوية ثقيلة، وظهرت مشاعل مرتدية معطفاً أبيض كشف عن بروز بطنها بوضوح.

زوج الفنانة الإماراتية أكد خبر حملها بتعليقه على الصورة، حيث كتب: “هي حامل بأول طفل”.، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورهما.

وكانت قد ترددت مؤخرا أنباء عن انفصال الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن زوجها الفنان أحمد خميس.

خميس نفى هذه الأنباء تماما من خلال مقطع فيديو تمثيلي طريف جمعه بزوجته مشاعل، أظهر فيه الحزن الذي سيعيشه في حال انفصاله عنها.

زوج مشاعل أرفق مقطع الفيديو بتعليق كشف فيه عن شدة حبه لها، بقوله: “مشاعل زوجتي الغالية اللي حياتي من دونها ظلمة. هي كل شيء بحياتي وعائلتي الوحيدة ومستحيل أبا أرجع لكوني وحيد.. فأرجوا إنكم تنسوا الشائعات”.