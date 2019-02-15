ميار الببلاوي تحتفل بعيد زواجها وتحصل على هدية مميزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة والمذيعة المصرية ميار الببلاوي بعيد زواجها من ضابط الشرطة وائل عباس، وشاركت جمهورها في صور عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

ميار علقت عبر حسابها الخاص وكتبت بهذه المناسبة: «كل سنة وانت حب عمري كله كل سنة وانت شريك حياتي كل سنة وحبك لي ولعيالنا هو الحب الحقيقي يارب ما يحرمنا منك ويحميك ويحفظك ويرضى عنك».

الفنانة المحجبة عرضت على جمهورها الهدايا التي تلقتها من زوجها، وقالت إن المكان الذي يتواجد به لا يحوي على محلات عصرية ولكنها سعيدة لأنه استطاع أن يشتري لها ملابس جميلة.

جمهور ميار تمنى لها السعادة في حياتها الزوجية، وذلك من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الشخصي.

يٌذكر أن ميار الببلاوي تزوجت من ضابط الشرطة منذ سنوات، وذلك بعد 3 زيجات فاشلة انتهت بالطلاق، بينما لديها ابن واحد من زوجها الأول اسمه محمد.

ميار ذكرت من قبل إنها كانت تسئ اختيار شريك حياتها، كما أنها تتعرض للحسد باستمرار، ولم تشعر أنها سعيدة إلا عندما تزوجت من وائل عباس ووصفته بأنه يحمل كل معاني الرجولة.