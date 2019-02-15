بوسي شلبي تجدد عهد الحب مع محمود عبدالعزيز داخل مقبرته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم وفاة زوجها الفنان محمود عبدالعزيز، لم تنس الإعلامية المصرية بوسي شلبي احتفال عيد الحب، رغم أن اليوم أصبح مؤلم بالنسبة لها.

بوسي نشرت صورة من داخل مقبرة الفنان الراحل، وهي تضع وردة بجوار القبر، وعلقت عبر «أنستجرام»، وكتبت: « كنت اعشق هذا اليوم يوم عيد الحب ليجمعنا هذا اليوم بالمشاعر والحب وكنت اشعر ان هذا اليوم لي فقط عشان اعبر لك عن كل الحب في قلبي ولكن اصبح هذا اليوم يوم حزين».

بوسي أضافت في رسالتها: «افتقد قلبي وروحي افتقد اغلي الناس ساكون بجوارك احتفل معك ادعو لك بالحب والرحمه يا حبي الوحيد هديه لك في هذا اليوم الدعوات بالرحمه ودعوات من احبك واحب فنك».

جمهور الإعلامية المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أثنت على إخلاصها لزوجها الراحل، بينما ترحم الجمهور على الفنان الكبير الذي ترك تاريخ فني عظيم.

محمود عبدالعزيز فنان مصري من أشهر نجوم السينما والدراما له أعمال ناجحة في السينما ومنها: «الكيت كات، العار، الكيف، يا عزيزي كلنا لصوص»، وحقق نجاحا كبيرا من خلال ملحة «رأفت الهجان».

رحل الفنان المصري في نوفمبر عام 2016، بعد معاناة مع مرض السرطان، وسبب رحيله صدمة لأولاده ولكل جمهوره.