خاص- راغب علامة: حبي لجيهان خالد وفيروز صوت الملائكة على الأرض

حلّ السوبرستار راغب علامة ضيفاً ضمن برنامج “حكايات لطيفة”، التي تقدمه النجمة لطيفة التونسية وذلك ليلة أمس، الخميس 14 شباط فبراير على شاشتي أبوظبي و dmc حيث افتتح السوبرستار الحلقة بأغنية “قلبي عشقها” بمناسبة عيد الحب.

ثم بدأ الثنائي اللقاء حيث أشار “علامة” الى أن هو من لحن “قلبي عشقها” إضافة الى الكثير من الاغاني الخاصة به والناجحة.

وروى حكايته مع الفنان الكبير الراحل بليغ حمدي في عمر الـ ١٩ عندما التقاه وجلس معه يشاهدان لطيفة تغني على الشاشة. ووصف “حمدي” لطيفة حينها بالصوت الجميل وأضاف راغب: “مع خسارة بليغ حمدي خسرنا الهرم الثامن”.

وعن المواعيد الغرامية في حياته، أشار “علامة” الى أنه كان رومانسياً جداً منذ صغره ويحب الفتيات الأكبر سناً منه. واذا أُعجب بامرأة جميلة ويريد لفت نظرها، قال “ابص لها” لأن العيون تعبّر بأشياء كثيرة.

وعن حبه لزوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، وصف السوبرستار حبه لزوجته بأغنية “الحب الخالد” ولأنه ايضاً “ابو خالد”.

انتقل الحديث بعدها عن الملحن صلاح الشرنوبي الذي لحن له اغنية “مغرم يا ليل”، فسرد راغب قصة التعاون الذي حصل بينهما في الاغنية خاصة ان “الشرنوبي” قام بإسماعه عدة اغنيات الا ان راغب عندما سمع “مغرم يا ليل” اُعجب بها وأصر عليها والأغنية نجحت كثيراً ولا زالت اصداؤها حتى اليوم.

ثم غنت لطيفة اغنية “مغرم يا ليل” مع الفرقة الموسيقية وأُعجب راغب بها كثيراً ثم غنى راغب بدوره اغنية “بحب بغرامك” لـ لطيفة.

بعدها قدم كل من راغب ولطيفة ديو غنائي بأغنية “يا ريت فيّ خبيها” التي هي من الحان راغب نفسه، أشار الى أنه لحنها عندما فاق من النوم مباشرة حيث كان خارج لبنان وتحديداً في قبرص.

وبعد ان وصف صوت فيروز “بالأقراص المهدئة”، غنى لها السوبرستار “كنا نتلاقى من عشية”.

وقال “علامة”: “فيروز صوت الملائكة على الأرض”.

وانتقل الحديث عن عائلته، حيث أشار الى أنه عاش ضمن عائلة فنية حيث جده ووالده كانا يعزفان على آلة العود وصوتهما جميل، اضافة الى صوت والدته أيضا.

واستذكر راغب اللحظة التي توفي فيها والده، حيث كشف انه قام بالعزف على العود قبل دقائق من وفاته.

حينها تأثرت لطيفة بالحادثة وبكت مشيرة الى أنها مرحلة قاسية وصعبة جداً. فردّ راغب مشيراً الى انها كانت صعبة ولكن والده ارتاح من اوجاعه حين انتقل للحياة الثانية واضاف انه انسان مؤمن ويؤمن ان للحياة على الارض مدة معينة.

وغنى راغب خلال الحلقة اغنية “كل دا كان ليك” للفنان الكبير محمد عبدالوهاب وغنت لطيفة اغنيتها “يا غدار” التي يحبها راغب كثيراً.

كذلك غنى راغب اغنيته الجديدة “اللي باعنا” التي لاقت نجاحاً كبيراً وقال “انا في الحب بدلع كتير” وتابع ان لديه قدسية للحب منذ صغره، حيث يهتم بسعادة وفرح وراحة الشخص الذي معه.

ورداً على سؤال في حال قرر ان يكتب مذكراته هل سيخبئ بعض الأمور العاطفية او بعض التجارب، أشار راغب انه من المؤكد ان هناك تجارب في حياته لن يكتب عنها ولكن التجارب المهمة في حياته سيسلط الضوء عليها كثيراً.

ثم غنى اغنية من أرشيفه الرائع “آسف حبيبتي”.

وخُتم اللقاء المميز بغناء راغب ولطيفة ديو غنائي “دخل عيونك”.