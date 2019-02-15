يمنى شرّي تعود من خلال الإعلام الحديث

اسماء السيد - تعود قمر الشاشة العربيّة الإعلاميّة يمنى شرّي إلى المشهد الإعلامي من جديد من خلال خطوة سبّاقة تتعلّق بالإعلام الحديث، أي إعلام الإنترنت، وذلك من خلال شبكة إعلامية جديدة يتمّ الإعلان عنها قريباً في حفل ضخم تشهده العاصمة بيروت.

يمنى التي تتحفّظ عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن تجربتها الجديدة، سبق لها أن خاضت تجارب عديدة ومتنوّعة تركت فيها بصمتها في الإعلام اللبنانيّ والعربيّ، وكانت سبّاقة في إبتكار وتقديم الأفكار التلفزيونيّة الجديدة حيث كوّنت لنفسها شخصيّة إعلاميّة تشبهها وحدها من خلال البرامج الترفيهيّة والفنيّة وبرامج الألعاب المتعلّقة بالمهرجانات ونجومها، من مهرجان هلا فبراير، ومهرجان التسوّق في دبي، ومهرجان جرش في الأردن، ومهرجان السينما في مصر، إضافة إلى مهرجان الأغنية العربية في قطر، ومهرجان اللاذقية والمحبّة والسلام في سوريا، وكذلك مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان صلالة في سلطنة عُمان، وغيرها الكثير من المهرجانات.

وكان أشهر برامج شرّي على الإطلاق برنامج “القمر عالباب” الذي سبق أن قدّمته عبر شاشة تلفزيون المستقبل في العصر الذهبي للتلفزيون، وكان حينها أوّل برنامج من نوعه يستقبل مشاهير العالم العربيّ مصحوبين بفرقة موسيقيّة داخل الأستوديو في قالب حواري يكشف العديد من جوانبهم الشخصيّة والحياتيّة والإجتماعيّة.