داليا كريم تساعد طفلًا على النطق في ضواحي بيروت

بيروت - لايف ستايل
تعاني أسرة تسكن داخل منزل متواضع في ضواحي العاصمة بيروت من مرارة الفقر و الأزمات المرضية التي اصابت الام نتيجة عدم قدرة ابنها على النطق و عجز زوجها عن توفير العلاج المناسب للطفل الذي فشلت جميع المحاولات التقليدية في حثه على الكلام.
وزارت مهندسة الديكور و الإعلامية داليا كريم تلك العائلة و جرى نقلهم جميعًا إلى أحد فنادق العاصمة بيروت ريثما تتم معالجة منزلهم و تأهيله من جديد و إضافة لمسة من التجدد اليه بعد ان غابت الحياة عن جدرانه .
و قررت داليا معالجة الطفل الذي جرى
نقله الى أحد المراكز الطبية المتخصصة بتعليم النطق و قد بدأت رحلة العلاج التي ستدوم فترة حتى يتمكن الطفل من التحدث مثله مثل كل الاطفال و يمارس حياته بشكل طبيعي .
وسلم فريق عمل برنامج " داليا و التجديد " المنزل للاسرة بعد اسبوع من العمل فيه و قد بدى متجدداً بكل تفاصيله و حتى ان الطفل الصغير نال حصته من الاهتمام على مستوى تأثيث غرفته و تأهيلها بالكامل .
وأوضحت داليا أن برنامج " داليا و التجديد " مستمر و سوف يلقي الضوء على المزيد من العائلات التي تعاني من الفقر في جميع ارجاء الاراضي اللبنانية من دون استثناء .
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