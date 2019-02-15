هنا شيحة تُوضِّح تعلّمها الكثير مِن الراحلة كريمة مختار

صرّحت الفنانة هنا شيحة بأنها دائما تسعد بجمهورها ودائما تشاركه فرحتها، موضحة أن جمهورها دائما يسعد لسعادتها.

وأوضحت هنا شيحة، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لمجموعة من المشاريع الفنية التي تدخل تصويرها وستعلن عن ذلك في وقته، مشيرة إلى أنها سعيدة بأسرتها وسعيدة بعودة شقيقتها إلى الفن، موضحة أن حلا فنانة محترفة تمتلك حضورا طاغيا على الشاشة وتتوقع لها النجاح في أي عمل.

وأكدت أن "الفنان أحمد فلوكس نصفها الآخر الذي خلقه الله لها"، موضحة أنها تعيش والحمد لله حياة سعيدة مع أسرتها، متمنية أن تدوم هذه النعمة عليها، مشيرة إلى أن أحمد عنده مجموعة من المشاريع الفنية ودائما تسانده فيها وتدعو له بالتوفيق في عمله كفنان، وعن الفنانين الذين استفادت من خبرتهم، قالت إنها محظوظة لأنها لم تقع في مرحلة الانتشار وقبلت أي أعمال، موضحة أنه منذ بداية عملها في مسلسل "حبنا الكبير" مع المخرج محسن فكري ودائما ما تتعامل مع الكبار سواء في الإخراج أو التأليف أو التمثيل، فقدمت مسلسل "البر الغربي" أمام فاروق الفيشاوي وتعاملت مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، مشيرة إلى أنها في استطاعتها أن تغير شكلها حسب الدور الذي تقدمه ولا ترى عيبا في أن تظهر بصورة عادية دون مكياج من أجل الإجادة مثلما حدث في "السبع وصايا" الذي تعتبره من أهم أعمالها وقريبة إلى قلبها.

وكشفت عن الفنان أو الفنانة التي أثّرت فيها، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من الفنانة الكبيرة كريمة مختار عندما تعاملت معها في مسلسل "يتربى في عزو"، مشيرة إلى أنها كانت دائما تنصحها بالتركيز والالتزام في كل حياتها وتنبأت لها بتحقيق نجاحات متتالية.

الراحل محمد خان

وعلّقت على عملها مع الراحل محمد خان قائلة إنها لن تنسى عملها مع هذا المخرج الكبير، مشيرة إلى أنها تتذكّر كل تفاصيل تعاونها في آخر أفلامه "قبل زحمة الصيف"، حيث أكدت على أنها تلقت اتصالا تليفونيا من المخرج الكبير محمد خان وقال إنه يرشّحها للفيلم وأنه يريد مقابلتها وتمت المقابلة وبدأنا العمل معا، وأضافت أن العمل مع خان عمل مريح جدا لأنه يقوم بالتحضير الجيد قبل التصوير، فهو يجتمع بالممثلين بعد قراءة السيناريو ويقوم بتحضير اللوكيشن ثم يقوم بالعمل بسلاسة، مؤكدة أن العمل عند خان عمل منظم، مؤكدة أن السينما خسرت كثيرا برحيله لكنها إرادة الله تعالى.

أمنياتها

وتحدّثت عن أمنياتها وأحلامها في الفن، موضحة أنها تتمنى أن تقدم عملا مسرحيا جيدا، مشيرة إلى أن هناك حركة مسرحية قوية ظهرت في العام الجديد وهي عودة جيدة للمسرح، وعن الألوان التي تحبها أوضحت أنها تحب كل الألوان الفاتحة كالوردي والأبيض والبيج لأن هذه الألوان تكسب طاقة إيجابية طوال اليوم، وعن الرياضات التي تمارسها أوضحت أنها تحب الجري والسباحة وتحب الرسم تعشق السمك والبيتزا.

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