أهمّ محطات الراحل نادية فهمي خلال مشوارها الفني

تُوفّيت الفنانة نادية فهمي وأصابها مرض ألزهايمر قبل رحيلها، وفي مشوار حياتها مجموعة من المحطات المهمة، منها تعاملها مع كبار النجوم في فترة السبعينات منها، أمثال سميحة أيوب وفاتن حمامة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، والفنان صلاح السعدني في "أرابيسك".

أبكت نادية فهمي الفنان نور الشريف عندما قدمت معه مسلسل "الرحايا"، ونالت عن العمل استحسان الجمهور والنقاد، وقدمت في العمل سيدة تفقد الذاكرة لكل مَن حولها إلا زوجها، وصفّق لها الفنان نور الشريف بعد انتهاء مشاهدها بسبب إتقانها للدور، وكانت مشهورة بالتزامها الشديد في العمل والمحافظة على مواعيد تصوير أعمالها.

قدّمت نادية فهمي آخر أعمالها عام 2012 من خلال فيلم "برتيتا" مع كندة علوش وعمرو يوسف، ولم يشارك أحد من الفنانين في جنازتها إلا طليقها الفنان سامح الصريطي وجمهورها.

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