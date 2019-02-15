فيديو وصور.. سلمى حايك تحتفل بوصول صفحتها إلى 9 ملايين متابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالية خاصة، أقامتها النجمة العالمية سلمى حايك فى منزلها، بمناسبة وصولها للرقم 9 ملايين متابع عبر حسابها على موقع "انستجرام"، حيث وجهت الشكر لمتابعيها فى كافة أنحاء العالم . ونشرت سلمى فيديو قصير لها أثناء الاحتفال فى منزلها، وهى ترتدى نظارة على شكل "قلب"، وملأت منزلها بـ "بلالين" من الرقم 1 وحتى رقم 9، وسارت بينهم بالترتيب حتى وصلت لرقم 9 وأبدت سعادة كبيرة.

الاحتفال فى منزلها

تحتفل بـ 9 مليون متابع

سلمى حايك من الاحتفال وعلقت سلمى على الفيديو، "شكرا جزيلا على 9 ملايين متابع .. و شكر خاص لجميع صفحات المعجبين .. أنتم رائعون"، وكان الظهور الأخير للنجمة سلمى حايك من خلال احتفالية "البافتا، حيث وتألقت بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء.

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