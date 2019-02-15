شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفته 5 ملايين إسترلينى.. جولة فى المنزل الجديد لجينيفر لوبيز وصديقها × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تثير النجمة العالمية جينيفر لوبيز وصديقها أليكس رودريجز الجدل، حول علاقتهما، وحول بعض الممارسات والتصرفات التى يقومان بها، وتنقلها وسائل الاعلامية العالمية.

مؤخرا، اقتنى الثنائى منزلا جديدا يطل على المحيط بتكلفة تقدر بـ 5 ملايين استرلينى، حيث نشر موقع "ذا صن" مجموعة من الصور للمنزل الجديد، والذى بدا مبهرا ورائعا أمام شاطئ المحيط.

الزوجان واللذان يُعتقد أن ثروتهما نقدر بأكثر من 500 مليون جنيه استرليني قاموا بشراء المنزل الشهر الماضى من مالكه القديم وهو الممثل جيريمي بيفن ، ويعتبر بشكل عام أحد أرقى المناطق الساحلية في المدينة.

المنزل والمكون من 3 طوابق، تم بناءه في عام 1949 ويضم 4 غرف نوم ، بما في ذلك جناح رئيسي في الطابق العلوي، ويمتد على مساحة 4404 قدم مربع ويحتوي على العديد من وسائل الرفاهية منها شرفة خاصة تطل على الشاطئ.

وأكد الموقع أن جنيفر ، التي لديها توائم هوما ماكس وإيمي 10 سنوات، من زوجها السابق مارك أنتوني، ستتمكن من الاستمتاع بحوض استحمام ساخن على السطح الخارجى، وغرفة ترفيه في الطابق السفلي مع "بار" وساونا .



أحد حمامات المنزل



اطلالة على المحيط



المنزل أمام المحيط



المنزل



جاكوزى



جانب من الحديقة



شرفة المنزل



شرفة للاسترخاء



غرفة نوم