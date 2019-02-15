شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية كتاب ونقاد السينما تنعى مدير التصوير محسن نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جمعية كتاب ونقاد السينما فى بيان لها، مدير التصوير محسن نصر، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.

وجاء فى بيان الجمعية: " فقدت السينما المصرية والعربية مدير التصوير الكبير المبدع محسن نصر بعد صراع مع المرض.. الراحل الكبير ينتمي إلى الجيل الثالث من رواد وصناع السينما في مصر والوطن العربي.. والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعي الفنان الكبير فهي تنعي واحدا من أهم صناع السينما على مدار أكثر من نصف قرن"

وأضاف بيان النعى: "تعامل الراحل الكبير مع الكامير بصفتها الحسية حتى أطلق عليه شاعر السينما ورأيت ذلك خلال تصوير فيلم كامب الذي صور بعض مشاهده على ضوء شمعة، حيث أبرز قدرة الكاميرا في التعامل مع الممثل والمكان والضوء والظل مما جعل اسمه عنوانا للتميز واستحق عن جدارة لقب شاعر السينما من خلال تقديمه رؤية بصرية واعية بأهمية الصورة وتكويناتها".

واختتم: "رحم الله مدير التصوير الإنسان محسن نصر والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنعي قيمة كبيرة ورمزا من رموز الفن السينمائي".