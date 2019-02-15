شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لمسلسل Tom Clancy’s Jack Ryan قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شبكة أمازون على وجود موسم ثالث من المسلسل التليفزيونى " Tom Clancy’s Jack Ryan"، ومن المقرر بدء عرضه خلال العام الجارى، ولكن لم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد.
وقالت رئيسة الأمازون جنيفر ساكي إنها "لا ترى أي سبب لعدم وجود موسم آخر لـ " Tom Clancy’s Jack Ryan"".
المسلسل مستوحى من شخصية توم كلانسي الخيالية ، حيث يتبع جاك رايان، جندي مشاة البحرية الأمريكي السابق يبدأ العمل كمحلل جديد في وكالة المخابرات المركزية، والذي يؤدي به تحليله إلى إرهابي يخطط لهجوم على الأراضي الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".
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