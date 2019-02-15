الأحد.. أسرة محسن نصر تستقبل العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي صباح اليوم الجمعة مدير التصوير الكبير محسن نصر، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من مسجد دريم في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن أسرة نصر سوف تستقبل العزاء مساء يوم الأحد المُقبل 17 فبراير، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

محسن نصر هو أحد أهم مديري التصوير في مصر والعالم العربي، قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، موعد على العشاء، أهل القمة، حدوتة مصرية، سعد اليتيم، اليوم السادس، وداعًا بونابرت، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".