"شرم الشيخ السينمائي" ينعي مدير التصوير الكبير محسن نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية على نعي مدير التصوير الكبير محسن نصر، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا، في الساعات الأول من صباح اليوم الجمعة 15 فبراير.

وكتب المسئول عن صفحة المهرجان على موقع "فيسبوك": "ينعي مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية رحيل واحد من أهم فناني الصورة السينمائية في مصر، مدير التصوير الكبير محسن نصر".

جدير بالذكر أن المهرجان من المقرر انطلاق دورته الثالثة المُهداة لاسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، في الفترة من 2 إلى 8 مارس المُقبل.