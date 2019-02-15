أهل الوسط الفني لمحسن نصر: وداعًا ساحر الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فقد الوسط الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 15 فبراير، أحد أهم مديري التصوير الذين عرفتهم السينما المصرية، الفنان الكبير محسن نصر، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وحرص على نعي محسن عددًا من أهل الوسط الفني ومن تلاميذه، على موقع "فيسبوك"، ومنهم:

سعيد شيمي

أعلن مدير التصوير الكبير سعيد شيمي الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، في تعليقه على صورة لغلاف "محسن نصر.. الإبداع على الوتر الحساس"، الصادر عن المهرجان القومي التاسع للسينما المصرية، وكتب "الفنان الكبير الذي رجع إلى ربه فجر اليوم، مدير التصوير محسن نصر".

كمال عبدالعزيز

وكتب مدير التصوير كمال عبدالعزيز: "وداعا الأستاذ والفنان ساحر الصورة أستاذنا مدير التصوير محسن نصر.. مع السلامه يا فنان".

محمد ياسين

وكتب المخرج محمد ياسين "وداعًا أستاذ محسن نصر حتى نلقاك".

إيهاب لمعي

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وقام المخرج إيهاب لمعي بنشر صورة من فيلم "الهروب" أحد أهم أفلام محسن نصر عبر حسابه على "فيسبوك"، وتجمع الصورة بين الفنان أحمد زكي، الفنان عبدالعزيز مخيون، والفنانة هالة صدقي.

محسن أحمد

وكتب مدير التصوير محسن أحمد: "رحم الله أستاذنا القدير محسن نصر".

محمد حمدي

ونشر المخرج محمد حمدي صور لمدير التصوير الراحل، معلقًا "البقاء لله مدير التصوير العظيم الأستاذ محسن نصر وداعًا".

خيري المحلاوي

وكتب مدير التصوير خيري المحلاوي "البقاء والدوام لله.. أستاذنا مدير التصوير محسن نصر في ذمة الله.. نسألكم الدعاء".

رنا الخولي

وكتبت رنا الخولي: "أستاذي الغالي لقد تعلمت منك الكثير على المستوى العلمي والعملي والإنساني فكان لي الشرف بالعمل مع قامة كبيرة ومبدع وفنان، أستاذي محسن نصر ربنا يجعل مثواك الجنة".

