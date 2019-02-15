شاهد.. صورة نادرة للسبكي في مرحلة الطفولة

كتبت - إيمان محمد نشر المنتج محمد السبكي، صورة نادرة له في مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "السبكي" على الصورة قائلًا :" وانا عندي 12 سنه كنت قمررر"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام السعادة والنجاح في حياته الفنية والشخصية.

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