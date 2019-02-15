منة فضالي ووالدتها كتبت - إيمان العوضي : نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا مجمعة لها برفقة والدتها وهنأتها بعيد ميلادها بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت منه عبر حسابها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبي الحقيقي و كل شيء.. تمنياتي ليكي بالصحة والسعادة والحياة الطويلة وكل اللي حواليكي بيحبوكي.. بيحبوكي.. عيد ميلاد سعيد.. بحبك".



يذكر أن منه فضالي تقوم حاليًا بتصوير مسلسل "قيد عائلي"، تمهيدًا لعرضة ضمن موسم دراما رمضان 2019، إلي جانب كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صبري فواز، نبيل نور الدين، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. منة فضالي في عيد ميلاد والدتها: انتي حبي الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.