وفاة محسن نصر "مدير التصوير" بعد صراع مع المرض

كتبت..أنس الوجود رضوان

فقدت السينما المصرية والعربية مدير التصوير الكبير المبدع محسن نصر بعد صراع مع المرض، وينتمي الراحل الكبير الي الجيل الثالث من رواد وصناع السينما في مصر والوطن العربي

والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعي الجرائد الكبير فهي تنعي واحد من أهم صناعة السينما علي مدار اكثر من نصف قرن

تعامل الراحل الكبير مع الكامير بصفتها الحسية حتي اطلق عليه شاعر السينما ورأيت ذلك خلال تصوير فيلم كامب الذي صور بعض مشاهده علي ضوء شمعة، حيث ابرز قدرة الكاميرا في التعامل مع الممثل والمكان والضوء والظل مما جعل اسمه عنوانا للتميز واستحق عن جدارة لقب شاعر السينما من خلال تقديمه رؤية بصرية واعية بأهمية الصورة وتكويناتها.

ينتمي محسن نصر الي أسرة تخصصت في فن التصوير

السينمائي فهو الشقيق الأصغر لمدير التصوير المخرج عبد الحليم نصر ومدير التصوير محمود نصر ومنهما اكتسب خبراته بعد ان عمل مساعدا لهما في عدة أفلام قبل ان يستقل بعمله مصورا ثم مديرا للتصوير وأصبح علامة مهمة تضاف الي تاريخ عائلة نصر في التصوير السينمائي.تخرج في الدفعة الأولي لمعهد السينما ١٩٦٣ بتقدير امتياز وعمل معيدا بالمعهد لمدة عامين قبل ان يقرر أن مستقبله مع الكاميرا ليقدم مايقرب من ١٥٠فيلما مساعدا ومصورا ومديرا للتصوير.كان أول افلامه مصورا كهرمانة مع المخرج سيد بدير ١٩٥٨ بينما قدم نفسه مديرا للتصوير ١٩٧١مع المخرج هنري بركات في فيلم اختيبعدها عمل مع كبار مخرجي السينما المصرية يوسف شاهين وصلاح ابو سيف ثم جيل رأفت الميني وعلي بدرخان وحسين كمال ومحمد خان وشريف عرفة ورضوان الكاشف وغيرهم حتي قام بالتصوير مع مخرجين في عمر أحفاده ولم يبخل عليهم بدعم أو مساندةحصل علي العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير وتم تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي ٢٠٠٨كان أخر افلامه عمر وسلمي 2007كامب 2008البد دي فيها حكومة 2008كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية منها منها الدلي والبوابة وشيخ العرب همام وآخر أعماله مسلسل الغضب 2012.ومن أبرز افلامه اسكندرية ليه .حدوتة مصرية .وداعا بونابرت .المصير .حبيبي دائما .حبيبي دائما .موعد علي العشاء.حب في الزنزانة .احلام هند وكاميليا .سمك لبن تمر هندي .ظيور الظلام .الهروب .يادنيا ياغرامي .الساحررحم الله مدير التصوير الإنسان محسن نصر الذي رجل عن 84عاما بعد صراع مع المرضوالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهي تنعي الراحل الكبير لانها تنعي قيمة كبيرة ورمزا من رموز الفن السينمائي