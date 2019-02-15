شاهد.. رسالة محمد حماقي لزوجته في عيد الحب.. والجمهور: أحلى ثنائي

حرص المطرب محمد حماقي، على تهنئة زوجته نهلة من خلال رسالة عبر فيها عن مشاعره في عيد الحب، وشارك متابعيه صورة برفقتها عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق حماقي علي الصورة قائلًا: "عيد حب سعيد علي حبيبتي نهلة.. أتمني أن تشعري بمدي حبي لكي وسعادتي بوجودك في حياتي"، أبدي متابعوه إعجابهم بالصورة وتمنوا لهم السعادة مؤكدين أنهم أفضل
يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا ضخما بمناسبة عيد الحب داخل أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير، تألق فيها بأجمل أغانيه بالإضافة لأغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده" الذي طرحه مؤخرًا.
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