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صور.. وصلة غزل بين كارمن سليمان ومصطفى جاد في عيد الحب

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كارمن سليمان ومصطفي جاد
كتبت - إيمان العوضي :

تبادلت المطربة كارمن سليمان، وزوجها الملحن مصطفي جاد كلمات رقيقة تعبر عن شعورهما في عيد الحب، وشارك الثنائي متابعيهم بصورًا تجمعهما، وذلك خلال حساباتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".
وعلقت كارمن علي الصورة قائلة: "أنت اللي بتهون عليا كل حاجة صعبة والله.. و بتخلي كل حاجة حلوة و بتستحملني و

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بتخلي بالك من كل تفصيلة في حياتي.. بحبك و ربنا يخليك ليا و مايحرمني منك".

وكتب مصطفي لكارمن عبر حسابه: "اختارتك وسأختارك مرارًا وتكرارًا دون توقف بدن شك.. مادام قلبي ينبض سأستمر في اختيارك.. عيد حب سعيد يا حبيبتي".
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