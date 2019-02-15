كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:52 مساءً -

توفيت، اليوم الخميس، والدة الممثل المغربي، محمد الخياري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر الخياري صورة له والدته، على حسابه في فيسبوك، معلنا وفاتها.

طلب الفنان محمد الخياري من جمهوره، ومتتبعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدته، التي تعاني مرض السرطان.

وقد نعت دنيا بطمة والدة الخياري واعادت نشر الصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “أنا لله وانا اليه راجعون

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد ممثل مغربي بعد صراع مع السرطان.. ودنيا بطمة تنعيها بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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