شاهدوا بالمصادفة.. ممرضتين تنقذان شاباً ابتلع لسانه نتيجة حادث مروري في حائل

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:52 مساءً -

أنقذت الممرضتان مريم مشعان الشمري ووفاء محمد العنزي، مصابًا بحادث مروري، وذلك أثناء مصادفة الحادث لخط سيرهما معًا على سيارة واحدة، عند ميدان قفار جنوب حائل خارج عملهما الرسمي.

وكان شابٌ قد تعرض لحادث مروري إثر اصطدامه بعمود إنارة بالقرب من ميدان قفار، وباستخراجه من سيارته، لوحظ فقدانه الوعي، فطلبت الممرضتان من الحضور الابتعاد عن الحالة ومساعدتهما فقط بإضاءة المكان.



وبمباشرة الممرضتين لحالته، اتضح بلعه للسانه؛ إذ قدمتا له الإسعافات الأولية اللازمة والصحيحة للتعامل مع هذه الحالة، وإنقاذه ووضعه تحت الملاحظة، والعمل على تقديم الإسعافات الضرورية له، حتى وصول الهلال الأحمر السعودي للموقع، الذي نقله إلى مستشفى الملك خالد.

ويُشار إلى قيام عبدالهادي صنيدح الشمري من مرور محافظة الغزالة والذي صادف وقوع الحادث، بتنظيم السير، وفك التجمهر حتى وصول الجهات الأمنية، الأمر الذي ساعد الجهات الصحية بالوصول بسهولة إلى الموقع.

ووثق المواطن بندر الصنيدح، واقعة تقديم الممرضتين الإسعافات للمصاب بحسب صحيفة سبق.

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