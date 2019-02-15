شيلاء سبت تتلقى مفاجأة رومانسية في عيد الحب.. شاهدوا هل تعيش قصة حب جديدة!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:52 مساءً -

تلقت النجمة البحرينية شيلاء سبت هدية مفاجئة بمناسبة عيد الحب، حيث فوجئت بالشموع والبالونات والزينات الرومانسية على مدخل بيتها.

وكشفت شيلاء سبت من خلال حسابها على “سناب شات” أن هديتها الرومانسية الأولى في عيد الحب كانت من صديقتيها المقربتين اللاتي أرادتا الاحتفال معها بهذا اليوم، وقامتا بالغناء لها.

وبدأت الفتيات الثلاثة بالتوجه إلى مطعم للاحتفال معاً بتناول العشاء، وتوجهتا بالدعاء ألا يفرقهن الله، كما استعرضت النجمة البحرينية إطلالتها الجديدة بقصة شعر ناعمة، حيث قامت بقص غرتها وأسدلت شعرها بعد أن قامت بتدريم أطرافه حتى الكتفين.

من جهة ثانية، ردت شيلاء سبت على سخرية البعض من بكائها المتكرر في البرامج التي تحل بها ضيفة، حيث قالت في مقطع فيديو آخر: “الموضوع أكبر من كده.. أنا لا أبكي على أي موقف.. أحياناً حتى أستيقظ وفي عينيّ دموع ولا أدري السبب.. حتى أن أحلامي ليست حزينة”.

وتعرضت النجمة البحرينية لبعض الانتقادات لأنها ظهرت على سريرها بمكياج عيون كامل بدلاً من أن تكون بوجه خالٍ من المكياج.