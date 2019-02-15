شاهدوا لص يسرق سيارة تركها صاحبها في وضعية التشغيل وبداخلها امرأة.. والأمن يقبض عليه

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:52 مساءً -

وثقت كاميرا تابعة لأحد المحال التجارية بالمملكة، سرقة سيارة تركها صاحبها أمام أحد المحال التجارية ، وبداخلها امرأة خرجت منها مسرعة أثناء ركوب السارق وقبل أن يفر بها لجهة غير معلومة.

وأظهر مقطع الفيديو، وقوف سيارة من نوع تويوتا أمام أحد المحال التجارية وبداخلها رجل برفقة زوجته، وبعد وقوفه ترجل منها لشراء غرض ما ، وأثناء غيابه أتى السارق من خلف المركبة بعد أن شعر بأن صاحبها تركها في وضع التشغيل ليعبر من أمام المركبة ويقف قليلا كي يتأكد من غياب صاحبها وخلو المكان، بعد ذلك أتجه إلى باب السائق وصعد فيها ، وعندما شعرت الزوجة بأنه لص يريد سرقة السيارة خرجت منها مسرعة أثناء الرجوع بها إلى الوراء، وكانت قد تحدث كارثة تعرض الزوجة لحادث دهس مأساوي أثناء رجوعه لوجود سيارة أخرى في الخلف ، ليتمكن السارق من الفرار بها لجهة غير معلومة قبل مجئ صاحب السيارة الذي حاول إيقافه لكن دون جدوى.



أنزل المرأة وهرب بالسيارة.. الأمن يقبض على السارق

قبضت الجهات الأمنية على شخص أقدم على سرقة سيارة مواطن من أمام أحد المحلات. وكان السارق قد استغل نزول قائد السيارة، وأقدم على فتح الباب؛ ما دفع امرأة داخل السيارة إلى النزول.

السارق هرب بالسيارة من الموقع رغم محاولات مالك السيارة والمرأة منعه. الجهات الأمنية نجحت بالقبض على السارق واتخاذ الإجراءات النظامية.