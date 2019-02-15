خطوبة كاتي بيري وأورلاندو بلوم في عيد الحب – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــــرد: في أحد الأماكن العامة وفي هدوء تام، احتفلت المغنية العالمية كاتي بيري بخطوبتها من الممثل الشهير أورلاندو بلوم، مع أصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني.
ولم يعلن الطرفين حتى الآن عن موعد رسمي لزفافهما.
الجدير ذكره أن احتفالية الخطوبة جاءت بالتزامن مع عيد الحب.
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