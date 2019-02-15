شيرين عبد الوهاب تعود إلى “روتانا”.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، من جديد مع شركة “روتانا”، للصوتيات والمرئيات، لإنتاج ألبوماتها الغنائية المقبلة.

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن عودة شيرين إلى الشركة عقب انتهاء مهرجان “فبراير الكويت”، والذي يختتم فعالياته يوم 22 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، سيزور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة مصر قريبًا وذلك لعقد مؤتمر صحفي يتم الإعلان خلاله عن تفاصيل عودة شيرين إلى “روتانا”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية، كان ألبوم”نساي” الذي طرحته في شهر أكتوبر من عام 2018 المنصرم.