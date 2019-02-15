نيكولا معوض في مكان غير متوّقع بعيد الحبّ.. زغاريد وفرح وحزن ودموع

متابعة بتجــــــــــــــرد: تزامنًا مع عيد الحبّ، إختار الممثل نيكولا معوّض زيارة مستشفى بهية الخيري لعلاج السرطان في مصر، للإحتفال مع سيدات مرضى سرطان الثدي في لفتةٍ إنسانية.
وقد شارك نيكولا معوّض متابعيه على تطبيق الصور إنستغرام بلقطات من هذه الزيارة، وأرفقها بالتعليق التالي: “زغاريد وفرح وحزن ودموع وضحك، وأهمّ شي: حُبّ. الحُبّ يلّي حسّيتو من هالستّات المُناضلات يلّي تعرّفت علَيهن اليوم هوّي بحدّ ذاتو نعمة عظيمة. الله يسعدكُن ويحميكُن”.
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