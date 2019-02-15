باربرا سترايسند تشيد بفيلم “كفرناحوم”.. إليكم ما قالته

متابعة بتجــــــــــــرد: دعت النجمة الأميركية باربرا سترايسند الجميع لمشاهدة فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي من خلال نشرها لتغريدة عبر موقع تويتر. ونشرت سترايسند بوستر الفيلم وعلقت: “لأولئك الذين لم يشاهدوا فيلم كفرناحوم حتى الآن، عليكم مشاهدته! عمل مذهل من إمرأة موهوبة حقاً.. نادين لبكي”. من جهتها، عبرت نادين لبكي عن سعادتها بإعجاب سترايسند بالفيلم، وكتبت: “يا له من شرف.. شكراً لك باربرا سترايسند”.

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