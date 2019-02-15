رسميًا: أفريل لافين تطرح ألبومها الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت المغنية الكندية أفريل لافين أغاني ألبومها الجديد Head Above Water رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
الألبوم يتضمن مجموعة من الأغاني ومنها Warrior، Bigger Wow، Goddess، Crush، Love Me Insane، Souvenir، It Was In Me، Head Above Water وDumb Blonde بمشاركة نيكي ميناج.
تجدر الإشارة إلى أن أفريل لافين تعود بهذا الألبوم بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة بسبب رحلتها الصعبة مع مرض “لايم” الذي سيطر على حياتها لسنوات عدّة.
لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم Head Above Water:
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