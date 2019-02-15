نقولا الأسطا يكشف عن أجمل هدية حصل عليها؛ ومازن معضم ينتظر مولوده الرابع

في اطلالة خاصة عبر اذاعة صوت لبنان 100.5 وبرنامج “عالموجة سوا ” مع الاعلامي اندريه داغر والاعلامية سميرة قصابلي منير وذلك بمناسبة عيد العشاق، أعرب النجم نقولا الأسطا في اتصال مباشرعلى الهواء عن تعلّقه بعائلته وهي أحلى هدية يمكن أن يحصل عليها في عيد العشاق وقد سبق وإحتفل بهذا العيد مع زوجته وأهداها 4 وردات حمر “غير شكل”.

وعن علاقته بزوجته أعلن أن حبهما لم يكن تقليديًا وكانا زميلين في الجامعة، معتبرا أن الحب الأعمى يصبح ناضجاً مع الوقت. وأضاف: “كلن قالولي بكير عالزواج بس أنا كنت روح من زحلة لآخر البقاع لإسمع صوت ميرنا يلي بجونية عالتلفون”.

هذا ووجه الأسطا تحية لزوجته ميرنا واصفا إياها بالأم والزوجة المثالية قائلا: “ينعاد علينا بالصحة والله يخليلنا ولادنا وضليّ “تحملتني بعصبيتي”.

أخيرا أشار انه رغم تشكيل الحكومة فهو ليس متفائلا بسبب طريقة تعاطي السياسيين مع بعضهم البعض.

وفي اتصال مع النجم مازن معضم بشرّ من خلاله محبيه بحمل زوجته رانيا بالمولد الرابع وهي بالشهرالثالث معبرًا عن حبه للعائلة الكبيرة خصوصا وأنه ولد وحيد.

وبعد 11 سنة زواج كشف معضم أنه لم يكن يعرف زوجته جيدا قبل الزواج وهو لا يؤمن بالحب من أول نظرة. واصفا نفسه بالشخص العقلاني أكثر من عاطفي.

أما عن هديته لزوجته بمناسبة عيد العشاق فستكون مجوهرات.

كما كشف معضم أنه قد إعتذر مؤخرا عن عملين وهو في طور دراسة عمل ثالث.

أخيرا توجه للشباب قائلا: “حبوا بعضكن وحاج لاحقين السياسيين…شفتوا لوين وصلونا” خاتما اتصاله بتوجيه تحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى إغتياله.