هاري وحيدًا في ثلوج النرويج.. وميغان ماركل في الأجواء! شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما كان سيقضي دوق ودوقة ساسكس يوم عيد الحبّ الأول لهما متباعدين، لكن جنديين بريطانيين كان لهما رأيٌ آخر في ذلك.

ففي أثناء زيارة الأمير هاري لمنطقة الدائرة القطبية الشمالية، توجه للقاء جنديين يقيمان في كوخ إسكيمو مؤقت صغير محفور في الثلج، حيث وضع فيه الجنديان صوراً مؤطرةً، من يوم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، وحولها الشموع مع بعض الموسيقى الناعمة كنوعٍ من الترحيب بالأمير.

وعندما لاحظ هاري الصور، قال مازحاً:"أنت غريب الأطوار"، وأضاف: "من الرائع أن تدعوني إلى المزار الخاص بك، الموسيقى رومانسية للغاية."

قضى الدوق ثلاث ساعات في قاعدة تدريب "Bardufoss" في النرويج، حيث التقى بالجنود الذين يخضعون لساعات من التمرينات الصعبة.

ومن المتوقع أن يعود الأمير هاري إلى قصر كنسينغتون في أسرع وقت، لقضاء أمسية على انفراد مع زوجته الحامل، خصوصاً بعد تنفيذهما لعددٍ من الالتزامات المشتركة والفردية في الأيام القليلة الماضية.

هذا وأعلن الزوجان، عن زيارتهما للمغرب في جولة مشتركة من 23 إلى 25 شباط/فبراير، كما يستعدان أيضا للانتقال إلى وندسور، حيث سيستقران في منزلهما "فروغمور كوتاج"، الذي تم تجديده مؤخرًا، خلال الأسابيع القليلة القادمة.