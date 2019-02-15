شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء مدير التصوير محسن نصر بالحامدية الشاذلية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة مدير التصوير الراحل محسن نصر، إقامة سرادق عزائه الأحد المقبل، من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوفى محسن نصر، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما، ويشيع جثمانه من مسجد دريم فى مدينة 6 أكتوبر.

ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عاماً، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر.. كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.