شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ملفقة حول رد فعل أنجلينا جولى عن حضور براد بيت حفل عيد ميلاد إنيستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حرص نجم هوليوود الشهير براد بيت على حضور عيد ميلاد زوجته السابقة جنيفر أنيستون الـ50، انتشرت بعض الشائعات التى تؤكد أن إنجلينا جولى، زوجه براد بيت السابقة، أصيبت بحالة من الصدمة بعد تداول الخبر بالمواقع والصحف الفنية، إلا أن المتحدث باسم إنجلينا جولى أكد أنه لا يوجد شخص قريب من الممثلة تحدث عن رد فعلها لوسائل الإعلام، وتحديدا للموقع الذى نشر التقرير الخاطئ والمعروف بأنه متخصص فى نشر التقارير والقصص الوهمية.

بدأت الشائعة بنشر موقع " HollywoodLife " تقريراً يؤكد أن هناك مصدراً مقرباً من أنجلينا جولى قال إنها صدمت بحضور براد بيت عيد ميلاد زوجته السابقة جنيفر أنيستون بأحد الفنادق الكبرى، وأشار المصدر إلى أن جولى لم تعد تعرف مدى علاقة أنيستون وبراد الآن.

وأضاف المصدر أن وجود براد بيت بعيد ميلاد جنيفر أنيستون لم يكن مفاجأة لأصدقائها.