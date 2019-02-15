شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف غير دى نيرو عقلية ليوناردو دى كابريو وجعله ممثلا كبيرا من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ليوناردو دى كابريو واحد من أفضل الممثلين فى تاريخ هوليود لما له من بصمات عديدة اكتسبها عبر أدواره المميزة طيلة مشواره حتى رآه البعض أفضل ممثلي جيله، ما جعله مثار إعجاب لملايين من محبيه وعشاقه فى مختلف بلدان العالم ولكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن نجومية ليوناردو ارتكزت على دعم كبير من جانب أفضل الممثلين فى التاريخ وهو روبرت دى نيرو، الذى علمه درساً حينما كان طفلاً بأولي أعماله فى سن الـ 13 عام قبل سنوات وبالتحديد 1993 بفيلم "حياة هذا الفتي" الذى شهد انطلاقة دى كابريو على يد دي نيرو، والتى سردها الأول بأحد الحفلات الذى أشاد فيها بـ روبرت مؤكداً على فضله الكبير عليه مثلما يظهر خلال هذا الفيديو.

القصة بدأت من ترشيح ليوناردو للدور الذى لخصها بقوله : تقدمت للشخصية بصحبة العديد من الأطفال فى سني ومن أجل العمل على الشخصية أكثر لأنضم للفيلم خاصة أنني اعتبر دي نيرو أفضل ممثل فى التاريخ، وفقاً لما قاله أبي لى ذات مرة أثناء مشاهدة عمل له، فقد درسته جداً وفضلت القيام بالدور على طريقته لأنال إعجابه ومن وجهة نظري اعتقدت أن روبرت سيحبني أمثل أمامه بالصراخ والانفعال مثلما يقوم فى أدواره أثناء غضبه، فصرخت بالمشهد وأنا أتكلم ليضحك الجميع فيما عدا روبرت نفسه الذى تمالك نفسه وعلم أننى أقلده قائلاً لي كن واقعياً ولا تزد الأمور عن حدها حتى تظل مميزا".

اعتراف ليوناردو نال ثناء معجبيه ممن رأوا فيه تواضعاً كبيراً من نجم لم ينس فضل الكبير عليه، وبالتالى نتعرض بهذا الفيديو إلى المشهد بعدما تم تمثيله وخرج للنور فى الفيلم.