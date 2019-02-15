شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط ورجل أعمال وصاحب شركة ألماظ ومدرس.. هذه مهن نجوم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أغلب الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى رمضان المقبل تصوير أول مشاهدها، خلال الأسبوعين الماضيين، ومنهم بدأ التصوير الأسبوع الحالى.

ويكشف ”الخليج 365” لقرائه "مهن" أبرز النجوم فى مسلسلات رمضان 2019، ونبدأ بالنجم الكبير عادل إمام، إذ يجسد شخصية تدعى "نور عبد المجيد" فى مسلسله "فلانتينو" يمتلك مجموعة مدارس انترناشيونال تحت مسمى "فلانتينو"، ويشارك فى بطولة العمل دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، هدى المفتى، طارق الابيارى، محمد كيلانى، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.

كما يواصل النجم أمير كرارة تقديم شخصية الضابط سليم الأنصارى فى رمضان بمسلسل "كلبش"، بجزئه الثالث، بعدما تألق فى الجزأين الماضيين ، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته النجوم أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، إسلام جمال، أحمد العوضى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى.

كذلك يقدم النجم الغنائى حمادة هلال شخصية جديدة، حيث يمتلك شركة "ألماظ" فى مسلسله "ابن أصول" ويشارك فى بطولته سوزان نجم الدين، آيتن عامر، رانيا منصور، أحمد حلاوة، محمد نجاتى، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.

ويجسد النجم أحمد السقا شخصية "مدرس تاريخ" فى مسلسله " ولد الغلابة"، المقررعرضه فى رمضان، وهو أول عمل درامى يقدمه السقا باللهجة الصعيدية، لاسيما أنه يتقن التحدث باللهجة الصعيدية أسوة بفيلمه "الجزيرة" ، والمسلسل من تأليف ايمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، مى عمر، إدوارد، هبة مجدى، وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد.

كما تقدم النجمة ياسمين عبد العزيز شخصية "مهندسة ديكور" فى مسلسلها "الملكة"، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، حمد العوضى، ثراء جبيل، ايهاب فهمى، محمد عز، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، تأليف امين جمال عبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

كذلك يقدم النجم ياسر جلال شخصية "مصارع ورجل أعمال" فى آن واحد، بمسلسله "لمس أكتاف" فى أول تعاون مع شركة سينرجى، والمسلسل يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، سمر مرسى، إيمان العاصى، محمد عز، هبة عبد الغنى، وأخرون، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

وتقدم الفنانة الكوميدية إيمى سمير غانم شخصية "بطلة خارقة" فى كمسلسلها "سوبر ميرو" ، فى أولى بطولة لها فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته حمدى المرغنى، عمر الشناوى، انعام سالوسه، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أحمد مجدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى.

كما يقدم النجم محمد إمام شخصية "بطل خارق" فى مسلسله "هوجان" ، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى، رياض الخولى، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى .

ويقدم النجم محمد رمضان شخصية "رحلة صعود" شاب يبحث عن حقوقه فى مسلسله "زالزال" ،ويشارك فى بطولة العمل ماجد المصرى، نسرين أمين، حسام داغر، سامح عبد الحليم، أحمد صيام، حلال شيحا، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى .

كذلك تقدم النجمة دنيا سمير غانم شخصية سيدة تمتلك "شركة خدمات" للجمهور فى مسلسلها الجديد، والذى لم يستقر صناع العمل على اسمه، لاسيما أن المسلسل يضم 3 قصص ، كل قصة تتضمن 10 حلقات منفصله، ويشارك فى بطولة الحلقات العشر الأولى شيماء سيف، محمد سلام، بيومى فؤاد، محمد اوتاكا، عمرووهبة، وأخرون، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى ورزناما .

كما تقدم النجمة مى عز الدين شخصية "بطلة فى إحدى الفرق الراقصة"، بمسلسلها "البرنسيسة بيسه"، ويشارك فى بطولته أمير المصرى، بوسى، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، وأخرون، تأليف فروق عمر ومصطفى هاشم، إخراج أكرم فريد، إنتاج شركة سينرجى .