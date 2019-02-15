شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيعى يكسب.. فنانات هوليوود يرفضن عمليات التجميل ويعتمدن على جمالهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من نجمات هوليوود يقبلن على إجراء عمليات جميل، على اعتبار أنها تزيد من جمالهن وينفقن الأموال الباهظة للإنفاق على تلك العمليات ولكن على الصعيد الآخر هناك فنانات اعتمدن على جمالهن الطبيعى تعرف عليهن كما ورد بموقع MSN.



جوليا روبرتس

1.جوليا روبرتس

من أغلى فنانات هوليوود العالميات ولها جمال طبيعى برغم من تقدمها فى السن، وأطلق عليها أيقونة "الشيخوخة الطبيعية" أى أنها تزداد جمالاً طبيعيًا مع التقدم فى السن وقالت جوليا روبرتس إن السيدات لا يعطين لأنفسهن الفرصة للاستمتاع بجمال تقدم السن.



هالى بيرى

2.هالى بيرى

تبلغ من العمر 52 عامًا ورغم هذا فصفاء بشرتها الطبيعية وعدم اللجوء إلى أى من عمليات التجميل جعلها تظهر بسن أصغر كثيرًا وقالت لمجلة Yahoo Beauty إنها طالما أرادت القيام بعمليات التجميل ولكنها فضلت البقاء بطبيعتها.



كيت وينسلت

3.كيت وينسلت

هى ممثلة بريطانيا وعرفت كثيرًا عن دورها فى فيلم "تايتانيك" وهى واحدة من نجمات هوليوود اللاتى يكرهن فكرة اللجوء إلى عمليات التجميل نهائيًا وترى أن هذا النوع من العمليات ضد أخلاقها وضد ما شبت عليه.



سلمى حايك

4.سلمى حايك

تلك النجمة المكسيكية الشهيرة برغم أنها تبلغ من العمر 52 عاماً إلا أنها ما زالت رمزًا من رموز الجمال الطبيعى ولن تلجأ إلى أى نوع من تلك العمليات نهائيًا.