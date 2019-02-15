شكرا لقرائتكم خبر عن "كفاية شائعات يا جماعة".. كيندل جينر مش معجبة بزوج إيميلي راتاجكوفسكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر ضحية للشائعات، حيث انتشرت تقارير مؤخرًا تؤكد أن جينر تحاول التقرب من الممثل والمنتج "سيباستيان بيرماكلارد" زوج صديقتها السوبر موديل الشهيرة إيميلي راتاجكوفسكي، إلا أن موقع "جوسيب كوب" كشف عن أن ما يتردد ما هو إلا شائعة سخيفة الهدف من نشرها كسب المزيد من القراء.

بدأت الشائعة بنشر موقع "RadarOnline" تقريرًا يشير أن أحد أسباب قضاء كيندال جينر الكثير من الوقت مع إيميلي هو أنها مفتونة سرًا مع بزوجها سيباستيان، الذي تزوج من راتاجكوفسكي في فبراير عام 2018، و أكد مصدر للموقع أن جينر توصفه دائما بأنه لطيف وتتحدث عنه كثيرًا، وأكد المصدر أن إيميلي ليس لديها أي علم أن جينر معجبه بزوجها .