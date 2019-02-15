شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة بوليود : "الوقوف أمام أميتاب باتشان مثل الشمس..لن تصمد أمام نوره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الهندية تابسى بانو، عن سعادتها ورضاها التام عن أدائها فى فيلم "بدلة" أمام النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، مؤكدة أنه بالرغم من أنها ليست المرة الأولى التى تقف أمامه لكنها شعرت بإحساس مزيج من الفرح والتوتر، حين وقفت أمام النجم الكبير فى فيلم "بينك" رغم تقديمها 5 أفلام بعدها.

وقالت بانو، فى تصريحات صحفية، حتى لو مرت 20 عاما ، فالوقوف أمام أسطورة بحجم باتشان ، ليس له علاقة بخبرة أو نجومية، لكنه بمثابة الوقوف أمام الشمس، فمهما كنت قويا فلن تصمد أمام نور الشمس أكثر من ثانية.



بوستر فيلم بدلة

وكشفت عن كواليس تصوير الفيلم، قالت إنها كانت أكثر من رائعة، ونصائح باتشان ، لها ستجعل الجمهور ينبهر بطلتها على الشاشة، كما أن الفيلم والشخصية يتسمان بشيء من الغموض، مؤكدة ثقتهافى نجاح الفيلم وأنه سيمثل نقلة نوعية فى تاريخها الفنى.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "بدلة" فى دور العرض السينمائى 8 مارس المقبل، من إخراج ساجوى جوش، وهو من نوعية الدراما البوليسية ومقتبس من الفيلم الإسبانى "كونتراتيمبو".















