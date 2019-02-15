شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقي واحدة من أضخم حفلات عيد الحب، والتي حملت لافتة كامل العدد داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لاغنية "نفسي ابقي جنيه " تعالت صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا " The maser" وهي اختصار أستاذ حفلات اللايف التي أطلقها عليه محبيه .

كما ترك الجمهور من مختلف الجنسيات العربية مقاعدهم والتفوا حول خشبة المسرح، حيث حرص حماقي علي تحيتهم وأعرب عن سعادته بتواجده معهم في حفل خاص بعيد الحب وتمني أن يعم علي الجميع، مؤكدا أنه اعتاد على إطلاق البوماته في الصيف ولكن الألبوم الجديد حرص علي أن يكون موافق لعيد الحب.

وقال محمد حماقى، اتهموني بأن كل أغانى الألبوم "رومانسية وحب"، ليطالبه الجمهور بأغنية "من البداية" ليعلق " أهي دي نكد " ويطلب تأجيلها لمنتصف الحفل، كما قدم حماقي أغنية "احلي حاجه فيكي ".

وطالب الجمهور بعدد كبير من اغاني البومه الجديد منها "كل يوم من ده" اغنية ال "هيد"و" يزلزل "، و "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار".. بالإضافة إلي "ما بلاش "، وغيرها التى أشعلت وصلات الرقص حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

الحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي والاضخم من حيث الحضور و التجهيزات و الديكورات ل craft media وأحمد ياسين.



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (1)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (2)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (3)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (4)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (5)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (7)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (8)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (9)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (10)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (11)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (12)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (13)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (14)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (15)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (16)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (17)



حماقي يتألق فى أضخم حفلات عيد الحب بحضور كامل العدد (18)