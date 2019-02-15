شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين مشاهدة لأول تريلر لفيلم الموسيقى والدراما Yesterday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Universal أول تريلر لفيلم Yesterday، المقرر طرحه يوم 28 يونيو المقبل، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت إلى حولى الـ 4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

فيلم Yesterday من إخراج داني بويل، وتأليف جاك بارث، ريتشارد كورتيس، ومن بطولة إد شيران، ليلى جيمس، أنا دي أرماس، كيت ماكينون، لامورن موريس، صوفيا دي مارتينو، جويل فراي، كميل تشن، ألكسندر أرنولد.

الفيلم يدور حول إدراك أحد الموسيقيين الذى يسعون لصعود السلم الموسيقى أنه الشخص الوحيد على الأرض الذي يتذكر The Beatles، الفيلم يدور في إطار درامى، وموسيقى.