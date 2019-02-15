شاهد.. نجوى كرم تتألق باللون الفضي في حفل مهرجان "فبراير الكويت"

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نشرت المطربة نجوى كرم، صورة جديدة لها من حفلها الذي أقيم أمس ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، وذلك عبرحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وتألقت نجوى خلال الصورة باللون الفضي، وعلقت عليها قائلة :" من حفلة أمس فبراير الكويت"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن مدى حبهم الشديد لها ولصوتها المميز".
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