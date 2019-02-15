بالصور.. القصة الكاملة لغيرة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج في عيد الحب

ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

كتبت - إيمان محمد

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد اشعال حربًا بينها وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عيد الحب بسببب رجل الأعمال أحمد حلاوة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة صور توضح ارسال طليقها رجل

الأعمال أحمد حلاوة لها بعض الورود في عيد الحب، قائلة:"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".

وعقب ذلك حرصت ريهام على الرد عليها خلال مقطع فيديو ظهرت خلالها هي وزوجها حلاوة ليرد قائلًا :"مش أي

ورد يجي يبقى أنا اللي بعته انا مش بجيب ورد غير لمراتي".

لترد ياسيمن على الفيديو قائلة :"بطل كدب يا اسماعيل بيه ولا الشبشب أترفع".

ويذكر أنه كان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبد العزيز قبل عام، وظل الثنائي يكتمان الخبر إلا أن ياسمين أعلنته قبل إعلان ريهام حجاج زواجها منه منذ عدة أشهر.