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تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد اشعال حربًا بينها وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز في عيد الحب بسببب رجل الأعمال أحمد حلاوة.
وكانت ياسمين عبدالعزيز نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة صور توضح ارسال طليقها رجلالأعمال أحمد حلاوة لها بعض الورود في عيد الحب، قائلة:"ماتشوف جوزك يا اسماعيل بيه".
وعقب ذلك حرصت ريهام على الرد عليها خلال مقطع فيديو ظهرت خلالها هي وزوجها حلاوة ليرد قائلًا :"مش أي
لترد ياسيمن على الفيديو قائلة :"بطل كدب يا اسماعيل بيه ولا الشبشب أترفع".
ويذكر أنه كان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبد العزيز قبل عام، وظل الثنائي يكتمان الخبر إلا أن ياسمين أعلنته قبل إعلان ريهام حجاج زواجها منه منذ عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. القصة الكاملة لغيرة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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