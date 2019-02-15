هؤلاء النجمات قليلات الحظ في الحب والزواج

لم يقف الحظ الى جانب بعض النجمات العرب لاختيار شريك الحياة والارتباط به في حياة رومانسية سعيدة.

بعضهن خضن تجربة الزواج أو الخطوبة، لكن الانفصال والطلاق كانا سيدا الموقف، وأخريات لم يرتبطن على الإطلاق وفضلن حياة العزوبية واستكمال حياتهن الفنية دون شريك الحياة وتأسيس عائلة.

أشهر النجمات المطلقات على الساحة الفنية هيفاء وهبي التي ارتبط بالمصري أحمد بو هشيمة لكنهما انفصلا، كذلك حال النجمة نجوى كرم التي كانت متزوجة من يوسف حرب لكنهما عادا وانفصلا وما زالت عزياء حتى اليوم.

أما من النجمات اللاتي خضن تجربة الخطوبة وفشلن فيها مي عز الدين التي خاضت الخطوبة مرة واحدة ثم انفصلت وما زالت وحيدة دون حبيب حتى اليوم.

وهناك نجمات لم يرتبطن إطلاقاً كالنجمة اليسا والنجمة درة التونسية التي لم تلتقي بشريك الحياة والحبيب حتى اليوم.

تابعي صور النجمات العرب اللاتي لم يحالفهن الحظ في الحب.

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