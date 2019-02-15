شاهدوا.. داعشية حامل تفضح أسرار التنظيم وتكشف ما حدث لها في منزل العرائس!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 11:29 صباحاً -

أعربت الداعشية البريطانية، شيماء بيجوم، عن رغبتها في العودة إلى بلدها بعد أربع سنوات قضتها مع تنظيم داعش الإرهابي .

القمع والفساد

وحسب صحيفة “التايمز” تقول “شيماء” – التي سافرت وكان عمرها 15 سنة فقط، لتلتحق بداعش في سوريا- : “أنا لست تلك التلميذة الصغيرة، السخيفة، لقد انتهت الخلافة، كان هناك الكثير من القمع والفساد، لا أعتقد أنهم يستحقون الانتصار”. وتابعت: “أعرف ما يفكر به كل شخص من منزلنا عني، فأنا أقرأ كل ما كتب عني عبر الإنترنت. لكنني أريد فقط أن أعود لأعيش مع طفلي. هذا كل ما أريده الآن”. لافتة إلى أنها حامل بطفلها الثالث.

منزل العرائس

وأشارت إلى أنه بمجرد وصولها إلى سوريا وضعوها في منزل تنتظر فيه العرائس مجيء “الجهاديين” لاختطافهن والزواج بهن، لافتة إلى إنها تزوجت بعد عشرة أيام فقط من وصولها إلى الرقة، عام 2015، من هولندي كان قد اعتنق الإسلام وانضم للتنظيم المتطرف.

وفاة طفليها

وأضافت أنها غادرت الرقة في يناير 2017، مع زوجها لكن طفليها وهما أنثى تبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر ورضيع ولد في شهره الثالث، كانا قد ماتا في الأشهر الأخيرة. وزعمت أن زوجها تم اعتقاله لاحقًا، ووجهت إليه تهمًا بالتجسس وممارسة التعذيب.