شاهدوا سعد الحريري: أصعب لحظات حياتي عندما صافحت قاتل أبي

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 11:29 صباحاً -

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن أصعب لحظات حياته، عندما اضطر لمصافحة بشار الأسد. وقال في حوار مع قناة الوسيلة، إن أصعب لحظة مر بها في حياته، عندما اضطر لمصافحة قاتل أبيه.

وأضاف الحريري: “تم ذبحي بشكل شخصي، لكن كل ما فعلته كان من أجل مصلحة لبنان”، موضحا أن الزيارة جاءت نتيجة ضغوط دولية وعربية من أجل فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية.

وشدد الحريري على عدم شعوره بالندم بسبب الزيارة، كونها شهدت الاتفاق على فتح السفارات بين البلدين، والاعتراف الدبلوماسي المتبادل لأول مرة بين البلدين منذ سنوات. وعن إمكانية مصافحة بشار الأسد مجددا، أجاب الحريري “لا. مستحيل”.

يذكر أن سعد الحريري أعلن، نهاية الشهر الماضي، تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر من الفراغ الحكومي في البلاد، نتيجة خلافات بين الأحزاب السياسية.