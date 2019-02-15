متى يبصر كليب عاصي الحلاني الجديد النور؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: يترقب جمهور عاصي الحلاني طرح فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” الذي انتهى فارس الغناء العربي مؤخرًا من تصويره في المكسيك.

وفي معلومات خاصة لموقعنا أفادت مصادر مقربة من عاصي الحلاني أن العمل في مرحلة المونتاج وستصدره شركة “روتانا” فور انتهاء المخرج عادل سرحان من كافة تفاصيل اعداده.

أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وحققت انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية فناهز الفيديو الرسمي الخاص بها الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.