رومانسية ماريا كاري وحبيبها في عيد الحب – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية ماريا كاري بعيد الحبّ مع حبيبها الراقص الشهير بريان تاناكا.
وشاركت ماريا كاري الجمهور بصورة لها مع بريان تاناكا في لقطة رومانسية استثنائية، حيث ظهرت بفستان أحمر قصير مستلقية في حضنه، أمّا هو فقد خلغ قميصه وبيده وردة حمراء.
وكان موقع “جوسيب كوب” قد نفى مؤخرًا عن مصادر مقرّبة من ماريا كاري كل الأخبار التي انتشرت حول تقدّم النجمة العالمية لخطوبة حبيبها.
ومن المعروف أن ماريا كاري كانت إانفصلت عن حبيبها بريان تانكا في شهر نيسان/أبريل الماضي بسبب غيرته عليها من زوجها السابق مقدم البرامج الشهير نيك كانون ولكنهما عادا من جديد إلى بعضهما في شهر أيار/مايو من عام 2017 ومنذ حينها لا يفارققها في كل إطلالاتها وظهوراتها.
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