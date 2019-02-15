أنغام تطرح ألبومها الجديد بهذا التاريخ – خـاص

متابعة بتجــــــــــــــرد: حدّدت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات يوم 21 شباط/فبراير الجاري موعدًا نهائيًا لطرح ألبوم النجمة المصرية أنغام الجديد.

الألبوم الذي يحمل اسم “ولا دبلت” يتضمن 14 أغنية جديدة، تعاونت فيها أنغام مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن “روتانا” تشنّ منذ أيام حملة واسعة تترافق مع إصدار العمل في الأسواق على أن تُفرج عن أكثر من أغنية من الألبوم إلى حين حلول موعد إصداره.