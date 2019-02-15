ماجد المهندس يتألّق ويُبدع في “فبراير الكويت” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا النجم ماجد المهندس حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

وقدّم ماجد المهندس خلال الحفل الذي انتظره فيه عدد كبير من محبّيه في الكويت باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “الدنيا دوارة” والأغنيات المنفردة التي طرحها مؤخرًا فردّد الجميع معه كلماتها عن ظهر غيب.

تفاعل الجمهور مع ماجد المهندس تخطى التوقعات فتعالت صيحات الحضور وهتف محبّوه باسمه على وقع تصفيق حارّ غصّ به المكان.

على صعيد آخر، يواصل ماجد المهندس وضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد والمقرر إصداره قريبًا في الأسواق.