ولي عهد دبي يخوض مغامرة جديدة في السماء

متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مقطع فيديو عبر إنستغرام وهو يخوض مغامرة جديدة في السماء.
ويظهر الشيخ حمدان وهو يقفز من طائرة مروحية فوق سماء دبي برداء يسمح له بالتحليق في السماء برفقة أحد زملائه.
وأرفق الفيديو المنشور بعبارة “المستقبل هنا”.
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